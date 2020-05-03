Sarı-Lacivertliler, son olarak Dinamo Zagreb’i çalıştıran ve boşta olan Nenad Bjelica ile görüşmelerini tüm hızıyla sürdürürken, elbette işini sağlama almayı ihmal etmiyor. Bjelica konusunda ısrarcı olan Fenerbahçe yönetiminin diğer adayı ise Alanyaspor’un teknik direktörü Erol Bulut... Önce Yeni Malatya ardından da Alanya’da başarılı sonuçlara imzasını atan Bulut’un, en az Hırvat teknik adam kadar Kanarya’nın hoca listesinde ciddi bir aday olarak yer aldığı belirtiliyor. Süper Lig’de sezonun kalan kısmının tamamlanmasının ardından Erol hocanın geleceğinin daha da netleşmesi bekleniyor.

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Genç teknik adam, ‘Çubuklu’ formayı daha önce giymesi, takımı iyi bilmesi ve camiayı yakından tanıması gibi avantajlara sahip. Bulut, Fenerbahçe’nin başına geçmeye hazır olup olmadığıyla ilgili olarak FANATİK editörü Atalay Özçelikli’ye, “Yaşın hiçbir önemi yok. Sen kendini geliştiremezsen, başkaları gelir seni geçer. Ne zaman hazır olacağım, 65 yaşında mı! O nedenle hazırım, hazır olmak zorundayım” açıklamasını yapmıştı.

Yusuf Dursun

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