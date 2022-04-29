Süper Lig 'in 35. haftasında Fenerbahçe , Gaziantep FK'yı 3-2'yle geçti. Sarı-Lacivertli ekipte maçın ilk golünü atan Diego Rossi, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'de ilk golünü atan Uruguaylı futbolcu, taraftarların önünde gol atmanın çok anlamlı olduğunu belirterek, İsmail Kartal'ın o pozisyonları gösterdiğini dile getirdi.

Diego Rossi'nni açıklamaları şu şekilde:

"Tabi ki taraftarların önünden gol atmak anlamlı oluyor. Ama anlamlı olabilmesi için kazanmamız gerekiyordu. Rakibimizin defans arkasında boşluklar bıraktığını biliyorduk. Bunun üzerine çalışmalara yapmıştık. Nazım Sangare, beni gördü ve güzel bir pas attı. Sonunda gol oldu. İsmail Hoca bu boşlukları bize göstermişti, biz de bunu kullandık.



