Fenerbahçe ’nin sezon başında Los Angeles’tan kiralayıp, ardından bonservisini aldığı Diego Rossi tam anlamıyla coşmuş durumda. 24 yaşındaki oyuncunun Sarı-Lacivertli kariyeri sıkıntılı başlasa da özellikle İsmail Kartal döneminde kalitesini konuşturdu.

Geçen hafta Rize filelerini sarsan Rossi, dün de sahneye çıktı. Uruguaylı futbolcu, 5. dakikada Nazım’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu yaparak Günay Güvenç’i avladı. Bu sezon toplamda 6 kez fileleri havalandıran Diego Rossi için bu sayısı, Kadıköy’deki ilk golü oldu. Yıldız futbolcu, son 9 lig maçında ise 4 kez fileleri sarsıp, 3 golün hazırlayıcısı oldu.

6 gol, 9 asist

Rossi’nin genel performansı da müthiş. Uruguaylı oyuncu, ligde toplamda 6 gol sevinci yaşarken, 9 tane de asist yaptı. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe’nin son 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik alarak yakaladığı müthiş seride en büyük katkı sağlayan isimlerden biri olmayı başardı.







