Fenerbahçe 'nin hücumdaki değişmez isimleri arasında yer alan Rossi, Uruguay Milli Takımı'nda da kendisine yer bulmaya başladı ve gözünü, Katar'da oynanacak 2022 Dünya Kupası'na dikti. Rizespor deplasmanında perdeyi açan golü ağlarla buluşturan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig 'de 27 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez sallarken, 9 da asist yaptı. Ligde son 8 haftaya baktığımızda Rossi, 3 gol ve 3 asistle kritik dönemde skora toplamda 6 gole katkıda bulunmayı başardı.



