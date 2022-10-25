Rossi, Jorge Jesus tarafından ligde daha çok kulübede tercih edilirken, Avrupa Ligi’nde 11’de görev yaptı. Uruguaylı futbolcu, ligde kulübeden gelmesine rağmen son dönemde performansını iyice artırdı. 24 yaşındaki oyuncu, Ankaragücü mücadelesinin ardından Başakşehir karşısında da sonradan oyuna girip golünü attı. Avrupa Ligi B Grubu’nda oynanan son AEK Larnaka mücadelesinde ise Rossi, takımına penaltı kazandırmış ancak Valencia bundan yararlanamamıştı. Jesus, öğrencisinin yükselen formunu ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Traore&Wooh’u zorlayabilir

Perşembe günü Rennes ile oynanacak liderlik mücadelesinde yıldız futbolcunun 11’de olması bekleniyor. Portekizli teknik adam, son taktik idmanda futbolcusuna as takımda görev verdi. Jesus’un Rennes önünde Rossi’yi 11’de oynatma planının bir nedeni de rakibin oyun yapısı. Sağ bek Traore’nin sürekli ileri çıkıp arkasında boşluk bırakması, sağ stoperde görev yapan Wooh’un ise ağır bir oyuncu olması, Rossi’nin bu ikili karşısında avantaj yakalamasını sağlayabilir.

Dünya Kupası etkisi

Diego Rossi’nin son dönemde yükselen performansında Dünya Kupası’nın da etkisi var. 24 yaşındaki oyuncunun en büyük hayallerinden biri, dev turnuvada ülkesinin formasını terletmek. Diego Alonso, Dünya Kupası öncesi açıkladığı 55 kişilik geniş kadroda Rossi’ye yer vermişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe ’deki performansını yüksek tutarak Uruguay’ın kadrosunda kalıcı olmak istiyor.

Yusuf Dursun