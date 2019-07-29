Fenerbahçe'de Diego Reyes'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Marca gazetesinin Meksika edisyonu, geride kalan sezonun ikinci yarısını Leganes'te kiralık olarak geçirdikten sonra geçtiğimiz hafta Sarı Lacivertliler'le yeniden idmanlara başlayan 26 yaşındaki savunmacının takımda kalmak istemediğini duyurdu.

Gazete, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istememesine rağmen futbol kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi düşündüğü ve bu nedenle ülkesi Meksika'dan gelen tüm teklifleri reddettiğini yazdı. Haberde şu ana dek hiçbir Avrupa kulübünün talip olmadığı oyuncunun menajerleri vasıtasıyla kendisine kulüp aradığı ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler