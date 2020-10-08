Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de basın mensuplarının karşısına geçen bu kez Diego Perotti oldu. Arjantinli yıldız futbolcu önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Arjantinli'nin açıklamaları şu şekilde:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız."

Sakatlık açıklaması

"Futbolda elbette sakatlık riski var. Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski artıyor. 32 yaşındayım ve bir profesyonelim. Çok ciddi bir sakatlığım yok. Sanırım 1 hafta içerisinde takıma katılacağım."

'Cengiz Ünder ile konuştum'

"Cengiz'le konuştum. Şehir ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada oynayan Güney Amerikalı arkadaşlarımla da konuştum. Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum."

"Küçüklüğümden beri futbolla yaşayan, futbolu çok seven bir insanım. Sürekli diğer liglerin maçlarını takip ediyordum. Türkiye'de oynanan maçları da izlemiştim. Buradaki atmosfer, Boca Juniors'a çok benziyordu. Bu tutkuyu görünce çok hoşuma gitmişti."









Neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı

"32 yaşındayım ve Roma'dan, Fenerbahçe gibi bir takıma gelme şansım olmuştu. Bu şansı değerlendirmek istedim. Çünkü Fenerbahçe, bugüne kadar tarihinde birçok başarılara ve kupalara sahip, bunu tutkuyla yapan bir takımdı."

'Karagümrük maçında takım hoşuma gitti'

"Karagümrük maçında takım çok hoşuma gitti. Oyun anlamında her zaman hücumu düşünen takım gördüm sahada. Karşı takıma da bakıldığında, başlangıçtaki oyun stillerini değiştirip daha çok atağı düşündüler. Kazandık, önemli olan da bu."

"Emre Belözoğlu ile iki kez görüntülü konuştuk. Kendisi benim Fenerbahçe'ye gelmemi çok istediğini söyledi. Benim de sorularım vardı hem şehir hakkında, hem kulüp hakkında. İkinci görüşmemiz daha resmi oldu. Kontratım hakkında, ne şekilde buraya geleceğim hakkında konuştuk. Ben Roma'daydım. Ocak ayından bu yana sıkıntılı bir sürecim vardı. Son 2-3 günde bir karar aldık ve buraya geldim."

'Galatasaray derbisini daha önce duymuştum'

"Burada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, mücadelesini daha önce duymuştum. Kariyerimde birçok derbilerde bulundum. Bunlar futbolda güzel şeyler. Ben hala mücadeleciyim, hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım."

"Futbol güzel oyun. Güzel tesadüfler bir şekilde karşınıza çıkıyor. Daha önce babam Boca Juniors formasıyla aynı renklerde bulundu. Bu benim için motivasyon kaynağı. Aynı renkler altında olmaktan gurur duyuyorum çünkü bu renklere kendimi daha yakın hissediyorum."

'10 numarayı seviyorum ama fazla da seçenek yoktu'

"Forma numarası olarak 10 numarayı seviyorum ama fazla bir seçeneğim de yoktu. 1 ve 0 sayılarını seviyorum. Bana verilen seçenekler arasında 21 vardı, o yüzden bu numarayı seçtim."







