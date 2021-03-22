Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti yeniden İstanbul'da... Başarılı oyuncu için sportif direktör Emre Belözoğlu "Sezon sonuna kadar yok" demişti ancak Perotti, daha sonra yaptığı açıklamada sakatlığının belirtildiği kadar ciddi olmadığını ve İstanbul'a geri döneceğini açıklamıştı.

Ve Perotti uzun süredir bireysel olarak yaptığı çalışmaların ardından İstanbul'a geldi. Perotti gelişini Instagram Story'den paylaştı. 32 yaşındaki oyuncu için yönetimin ve teknik heyetin nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Perotti Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta attığı 3 golle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı.