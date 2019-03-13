Fenerbahçe’de ligin bitimine 9 hafta kala çalışmalar sıklaştı. Teknik direktör Ersun Yanal’ın kalan maçları final olarak değerlendirdiği fikstürde zorlu bir puan hesabı da başladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan sarı-lacivertlilerin, 25. hafta itibariyle halen küme düşme hattından çıkamaması sıkıntıyı artırıyor.

Ligin boyu da kısalırken sarı-lacivertliler maç maç ilerliyor.

Sivasspor ile bu hafta evinde karşılaşacak Fenerbahçe, 28 puanla 15. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu sezon iç sahada 12 maçta 20 puan toplarken, dışarıda 13 maçta 8 puan alabildi. Şu anda sarı-lacivertli ekibin önünde, 5 iç saha ve 4 deplasman maçı kaldı.

Ersun Yanal ve öğrencileri bu 9 maçın 6’sını İstanbul’da yapacak. Sadece 3 kez şehir dışına çıkacak Fenerbahçe, 40 puan ve üstüne ulaşmaya çalışacak. İçeride 5 maçın kazanılması halinde 15 puana ulaşacak sarı-lacivertli ekip, sezon sonunda 43 puanı yakalamış olacak.

İlk 10 sıraya da uzak olmayan ve sadece 4 puan uzakta olan sarı-lacivertli ekibin, 50 ve üstü puanı yakalama ihtimali de güçlüce duruyor. Fikstüde Galatasaray ve Trabzonspor’a karşı yapılacak içeride maçların yanında küme düşme hattında bulunan Erzurumspor ve Ankaragücü’ne karşı deplasman mücadeleleri de bulunuyor.

Kritik hafta

Sarı-lacivertlilerin ligde bu haftayı 3 puanla kapatması çok önemli görülüyor. Şu anda küme düşme hattında Fenerbahçe’ye en yakın olan 27 puanlı Göztepe ve 28 puanlı Bursaspor, zorlu maçlara çıkıyor.

Cuma günü evinde Sivasspor’u konuk edecek Ersun Yanal’ın takımı, 3 puan alması halinde rahatlayacak. Cumartesi, Göztepe, Beşiktaş deplasmanına çıkarken, pazar günü de Bursaspor evinde şampiyonluk takipçisi Galatasaray’ı ağırlayacak.

(Milliyet)