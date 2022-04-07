Fenerbahçe , bu sezon sahasında iki derbi oynadı. Kanarya, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı ve bu maç Vitor Pereira’nın son karşılaşması oldu. Sarı Lacivertliler, Trabzonspor karşısında ise 18. dakikada İrfan’ın atılmasıyla 10 kişi kalmasına rağmen maçı 1-1 tamamlamayı başardı. Fenerbahçe, Kadıköy’de bu sezonki son derbisine Galatasaray karşısında çıkacak. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmada zafere ulaşarak Ülker Stadı’nda taraftarına derbi zaferi yaşatmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'nin güvencesi Altay Bayındır

23 yaşındaki file bekçisi, 30 Ekim’deki Konya maçında sakatlandıktan sonra ligde 13 mücadeleyi kaçırmıştı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Altay, 12 Şubat’taki Giresunspor mücadelesiyle sahalara döndü. Milli kaleci, uzun süren sakatlığına rağmen döner dönmez harika bir performans sergiledi. Fenerbahçe’nin 7 maçlık müthiş serisi, Altay Bayındır’ın görev yaptığı karşılaşmalarda geldi. Başarılı kaleci, Galatasaray derbisinde de takımının en büyük güvencesi olacak.

Gomis'e Kim kancası

Galatasaray’da Mostafa Mohamed’in sakatlığı nedeniyle derbide forvet hattında Fransız golcünün oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmail Kartal, Gomis’i Min-jae Kim ile yakın markaj altında tutacak. Sarı Kırmızılılar özellikle geriden oyun kurmakta zorlanınca Gomis’e uzun pas atarak onun hava toplarındaki hakimiyetinden yararlanmaya çalışıyor. Güney Koreli savunmacı, rakibine yakın oynayarak Aslan’ın bu planını bozmaya çalışacak. Kim ayrıca geriden oyun kurma rolünü de üstlenecek.







