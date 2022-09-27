Milli araya farklı Alanyaspor galibiyetiyle girip ligde çıkışını sürdüren Fenerbahçe 'de gözler artık tamamen Beşiktaş maçına çevrildi. Pazar günü Dolmabahçe'de oynanacak kritik karşılaşma için günlerdir yardımcılarıyla birlikte çalışan teknik direktör Jorge Jesus, derbi için taktik planlarını da büyük ölçüde şekillendirdi. Milli takımlardan dönecek oyuncularının takıma katılmasını bekleyen Portekizli hoca, hazırladığı analizleri perşembe gününden itibaren oyuncularıyla paylaşacak.

DİRENÇLİ, SERT BİR TAKIM İSTİYOR

Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kaldıkları Rennes karşısında son 30 dakikada ortaya konulan performans üzerinde çalışıyor. Özellikle orta sahayı kalabalık tutup rakibinin kanat aksiyonlarını kesmek isteyen Jesus, ileriye çıkışlarda da hız ve çabukluk bekliyor. Bu karşılaşmada kurt hocanın, İsmail Yüksek'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan'ı 11'de düşündüğü ve dirençli, mücadele gücü yüksek, sert bir takım ile sahada olmak istediği öğrenildi.









HASTALANAN ARDA KADRODAN ÇIKTI

Fenerbahçe'nin genç milli futbolcusu Arda Güler, bağırsak enfeksiyonu şikâyeti nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Gürcistan ile bugün İstanbul'da oynanacak özel maç için çalışmalarını sürdüren Ay-Yıldızlılarda 17 yaşındaki oyuncunun, önceki gece karın ağrısı, bulantı ve kusma yakınmaları nedeniyle acil olarak hastaneye götürüldüğü ve bağırsak enfeksiyonu tanısıyla tedavisine başlandığı bildirildi. Arda için üç gün süre ile istirahat ve destekleyici tıbbi uygulamalar planlandığı kaydedildi.

BRUMA VAZGEÇMEDİ!

Sezon başında Jorge Jesus'un isteğiyle transfer edilen ancak lisansı çıkarılmayan Bruma, ocak ayına kadar forma giyemeyecek. Bu 3 aylık arayı farklı bir gözle değerlendiren Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'de iyi bir sezon başlangıcı yapamadığının farkında. Kanat oyuncusu, kendisini sarı-lacivertlilere kazandıran hocasını pişman etmemek için çalışmalar yapıyor. Bruma'nın hedefi ocak ayında tekrardan Fenerbahçe formasını sahada sırtına geçirebilmek.

Sabah





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