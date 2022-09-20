Fenerbahçe , Milli ara öncesinde oynadığı son maçta Alanyaspor ’u 5-0 mağlup etti. Jorge Jesus, bu karşılaşma sonrası öğrencilerine 4 gün izin verdi.

Sezona son derece yoğun bir fikstürle başlayan Sarı Lacivertliler’de Milli görevlere gitmeyen futbolcular iyi bir şekilde dinlenme fırsatı bulacak. Fenerbahçe, aranın ardından ligde zorlu bir maça çıkacak.

Jorge Jesus ve öğrencileri, 2 Ekim’de Vodafone Park’ta Beşiktaş derbisinde 3 puan için mücadele edecek.

Serdar Aziz ve Luan Peres dönmeye hazır

Luan Peres, Rennes maçında dizini kale direğine çarpıp sakatlanmıştı. Kontrollerde ciddi bir sorun olmaması herkese rahat nefes aldırsa da sağlık ekibinin tavsiyesiyle Sambacı, Alanya karşısında riske edilmedi. Serdar Aziz ise ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çıkartılmıştı. İki stoperin takıma verilen iznin ardından bu hafta çalışmalara başlayacakları öğrenildi. Luan ve Serdar, 2 Ekim’de Beşiktaş ile deplasmanda oynanacak olan derbide kadrodaki yerlerini alacak.