Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika! Mbwana Samatta iki idmanla kadroda
Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son dakika. Önceki gün Fenerbahçe'ye imza atan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, sadece iki idmanla derbi kadrosuna girdi. İngiltere'den hazır gelen 27 yaşındaki golcünün mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor.
Fenerbahçe'de uzun süredir süren görüşmeler sonuç vermiş ve Mbwana Samatta transferi başarıyla gerçekleştirilmişti. Tanzanyalı oyuncu önceki gün Sarı-Lacivertli formayı giyip, imzayı atarken, ayağının tozuyla da idmana çıktı. Aston Villa ile sezon öncesi hazırlık kampına katılan ve Türkiye'ye hazır gelen 27 yaşındaki forvet, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisinin de kadrosunda yer aldı.
İkinci 45'te formayı giyebilir
Yeni takımıyla sadece iki idmana çıkan başarılı oyuncunun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, skora göre yıldız futbolcuyu maçın ikinci devresinde sahaya sürebilir.