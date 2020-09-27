Fenerbahçe'de uzun süredir süren görüşmeler sonuç vermiş ve Mbwana Samatta transferi başarıyla gerçekleştirilmişti. Tanzanyalı oyuncu önceki gün Sarı-Lacivertli formayı giyip, imzayı atarken, ayağının tozuyla da idmana çıktı. Aston Villa ile sezon öncesi hazırlık kampına katılan ve Türkiye'ye hazır gelen 27 yaşındaki forvet, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisinin de kadrosunda yer aldı.

İkinci 45'te formayı giyebilir

Yeni takımıyla sadece iki idmana çıkan başarılı oyuncunun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, skora göre yıldız futbolcuyu maçın ikinci devresinde sahaya sürebilir.







