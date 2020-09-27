Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika! Mbwana Samatta iki idmanla kadroda

Galatasaray derbisi öncesi Fenerbahçe'de son dakika. Önceki gün Fenerbahçe'ye imza atan Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, sadece iki idmanla derbi kadrosuna girdi. İngiltere'den hazır gelen 27 yaşındaki golcünün mücadeleye kulübede başlaması bekleniyor.

27 Eylül 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de derbi öncesi son dakika! Mbwana Samatta iki idmanla kadroda

Fenerbahçe'de uzun süredir süren görüşmeler sonuç vermiş ve Mbwana Samatta transferi başarıyla gerçekleştirilmişti. Tanzanyalı oyuncu önceki gün Sarı-Lacivertli formayı giyip, imzayı atarken, ayağının tozuyla da idmana çıktı. Aston Villa ile sezon öncesi hazırlık kampına katılan ve Türkiye'ye hazır gelen 27 yaşındaki forvet, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisinin de kadrosunda yer aldı.

İkinci 45'te formayı giyebilir

Yeni takımıyla sadece iki idmana çıkan başarılı oyuncunun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, skora göre yıldız futbolcuyu maçın ikinci devresinde sahaya sürebilir.


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