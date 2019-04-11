Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan sakatlık önleyici egzersizlerle başladı.

Ardından sahaya çıkan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanda 3 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

İHA