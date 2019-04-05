Fenerbahçe’de milli ara sakatlara yaradı. Michael Frey dışında eksik kalmadı. Pazar günü Ankaragücü ile önümüzdeki hafta ise Galatasaray’la karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler’de Ersun Yanal, öğrencilerine derbiyi konuşmayı yasakladı, tamamen Başkent’teki mücadeleye odaklanmalarını istedi. Ancak Ankaragücü mücadelesi, Galatasaray maçını da yakından etkileyebilir. Çünkü Fenerbahçe’de tam 6 futbolcu ceza sınırında bulunuyor. Stoperler Martin Skrtel ve Roman Neustadter, yedek sol bek İsmail Köybaşı, orta saha oyuncusu Eljif Elmas, takımın vazgeçilmezi Nabil Dirar ve şu anda eldeki tek forvet olan Roberto Soldado sınırdaki isimler.

Ersun Yanal endişeli

Bu futbolcular, zorlu Ankaragücü deplasmanında kart görmeleri halinde, bir sonraki hafta Kadıköy’de Galatasaray ile oynanacak derbide takımlarını yalnız bırakacak. Bu durum Ersun Yanal’ı fazlasıyla endişelendiriyor. Yanal, öğrencilerini kart konusunda çok dikkatli olmaları ve ne olursa olsun sakin kalmaları için uyardı.

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