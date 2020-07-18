Yaşanan olayın ardından teknik ekibin, Nabil Dirar’ı Beşiktaş karşısında oynatmama ihtimali yüksek. Oynatılsa bile zaten formu dibe vuran Dirar’ın kavga sonrası nasıl bir performans sergileyeceği de soru işareti. İsla’nın sözleşmesi fesh edildiği için elde gerçek pozisyonu sağ bek olan tek isim var: Murat Sağlam...

Ancak genç futbolcunun böylesi kritik bir derbide tercih edilmesi beklenmiyor. Takımın jokeri, daha önce birçok kez sağ bekte de oynayan Ozan Tufan’ın Beşiktaş karşısında burada oynama ihtimali yüksek. Onun yerine orta sahada Tolga Ciğerci görev yapabilir.







