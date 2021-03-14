Sarı-Lacivertliler’de, 4 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Kanarya’da sınırdaki oyuncular; Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacak olan Sinan Gümüş...Teknik heyet, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi Sinan dışındaki bu 3 oyuncuyu da gereksiz yere kart görmemeleri konusunda uyardı.

Erol Bulut’un takımında 6 isim ise bu akşam olmayacak. Sinan’ın yanı sıra diğer sakatlar Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti ile birlikte kart cezalısı Enner Valencia, Başkent ekibi önünde forma giyemeyecek. Polomat’ın kart cezalısı olduğu konuk ekipte Kasımpaşa sınavı öncesi, Toure, Ayite ve Furman da ceza sınırında yer alıyor.





Aslıhan Çil