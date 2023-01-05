Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe , sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Sarı-Lacivertlilerde Antalyaspor maçı sonrası tüm dikkatler derbiye çevrilmiş durumda.

Hazırlıklar hemen başladı

Fenerbahçe, önceki gece Antalya maçının hemen ardından İstanbul’a dönüş yaptı. Sarı-Lacivertliler dün 17.00’deki antrenmanla birlikte derbinin hazırlıklarına başladı. Antalya karşısında 11’de görev yapan oyuncular idmanı yenileme çalışmasıyla geçirdi. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Enner Valencia’nın antrenmanın tamamında takımla birlikte olması ve sıkıntısız şekilde tamamlaması, yüzleri güldürdü.

’Oynayacağım için mutluyum’

Ferdi Kadıoğlu, Antalyaspor maçını kart görmeden tamamlamayı başardı. Yıldız futbolcu, “Sarı kart görsem cezalı duruma düşecektim. Derbide oynayacağım için mutluyum. Galatasaray maçı çok önemli olacak. Sıkı bir şekilde çalışarak, iyi bir anlayışla sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Ferdi, 2-1 kazanılan Antalya mücadelesinde ise kendilerini en çok sahanın bozuk zemininin zorladığını dile getirerek, “Top oynamak neredeyse imkansızdı. Mecburen yerden değil, havadan pasları tercih ettik” dedi.

Diego Rossi’nin gol üzüntüsü

Uruguaylı oyuncu, Hatayspor maçında 2 asistle yıldızlaşmıştı. Rossi, Antalyaspor deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıktı. Ancak 24 yaşındaki oyuncu, bu kez fazla etkili olamadı. Rossi buna rağmen 65. dakikada güzel bir gole imza attı ama hakem Kadir Sağlam, Batshuayi’nin Bünyamin’e faul yaptığı gerekçesiyle bunu iptal etti. Yıldız futbolcu, bunun üzüntüsünü yaşadı.

Diego Rossi en son 22 Ekim’de Başakşehir karşısında takımına galibiyeti getiren tek gole imza atmıştı.

Biletlere hücum var

Sarı-Lacivertliler, Galatasaray mücadelesinin biletlerini bugün satışa sunacak. Ancak daha satış başlamadan, kulübe binlerce bilet talebi geldiği kaydedildi.

Bugün Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyelere öncelik tanınacak. Yarın Fenercell aboneleri ve Fenerbahçe Kart sahipleri bilet alabilecek. Genel satış ise cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Yönetim, derbinin bilet fiyatlarını en düşük 450 TL ve en yüksek ise 7 bin TL olarak belirledi.

Vitor Pereira: Jesus’la dostuz

Flamengo’nun teknik direktörü olan Vitor Pereira, bir dönem Brezilya ekibini çalıştıran Jorge Jesus ile ilgili konuştu.

Pereira, “Ben Flamengo’dayken onun Fenerbahçe’de olması komik bir durum. Kendisiyle rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi bana saygısını gösterirdi, sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki ezeli rakiptik ama aynı zamanda kendisiyle iki iyi dosttuk. Onu her zaman takdir ettim. Maçlardaki agresifliğe rağmen Jesus’la dostluğumuz hep gelişti” ifadelerini kullandı.

Tam gaz derbiye

Fenerbahçe, kritik Galatasaray maçı öncesi Antalya deplasmanından 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Gözler pazar günkü derbiye çevrildi. Cezalı yok, moraller yerinde ve Enner Valencia dönüyor. Jorge Jesus, zorlu mücadelede kadroda değişime gidebilir. Gustavo, İrfan Can ve Valencia, 11’e dönmeye yakın. Cevabı en çok merak edilen soru ise belli: Savunma 3’lü mü yoksa 4’lü mü olacak...

Sarı-Lacivertliler, ligde peş peşe Giresun ve Trabzon yenilgileriyle liderliği kaptırmıştı. Fenerbahçe, Hatayspor karşısında adeta gövde gösterisi yaparak 4-0 kazandı ve adeta yeniden ayağa kalktı. Kritik Galatasaray derbisi öncesi ise zorlu Antalyaspor deplasmanına giden Jorge Jesus ve öğrencileri, buradan da 2-1’lik galibiyetle kayıpsız ayrıldı. Artık derbi için geri sayım başladı. Sarı-Lacivertliler’de 3 puan kadar ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo’nun maçı kartsız tamamlaması da önemliydi. Derbide cezalı yok. Ayrıca ligde 13, Avrupa’da 2 olmak üzere 15 golle takımın en skorer ismi olan Enner Valencia da Galatasaray maçında sahadaki yerini alabilecek.

3’lüyle zorlandı

Jorge Jesus’un pazar günkü dev maçta ilk 11’de değişime gitmesi muhtemel. Antalya deplasmanına kulübede başlayan İrfan Can Kahveci, kontenjana takılarak formasını kaptıran Gustavo Henrique ve Valencia, takıma dönmesi muhtemel isimler olarak ön planda. Tabii ki kadronun şekillenmesinde, Portekizli teknik adamın seçeceği taktik de kritik öneme sahip. Jesus, bu sezon şu ana kadar zorluk seviyesi yüksek maçlara hep 3’lü savunmayla başladı. Ancak özellikle ligde istediği sonuçları alamadı.

Önce rakip analizi

Beşiktaş derbisinde hücumda etkili olamadan 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, Trabzon deplasmanından ise 2-0’lık yenilgiyle ve tek bir isabetli şut bile çekemeden ayrıldı. Bu nedenle cevabı en çok merak edilen soru, Fenerbahçe’nin Galatasaray karşısına savunmada 3’lü mü yoksa 4’lü mü çıkacağı. Jesus henüz bu konuda kararını vermedi. Tecrübeli teknik adam, rakibi detaylı şekilde analiz edip, taktik idmanlarda denemeler yaptıktan sonra derbi stratejisini belirleyecek.