Beşiktaş deplasmanı öncesi Fenerbahçe 'de Min-Jae Kim şoku yaşanıyor. Serdar Aziz'in cezalı olduğu Attila Szalai'nin de sakatlığı nedeniyle dün takımla çalışabildiği Sarı-Lacivertliler'de hafta boyu idmanlara katılamayan Min-Jae Kim'den de kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae’nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore’ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır" denildi.

Szalai olmazsa Gustavo

Savunmada yaşanan krizi aşmak için dün takımla çalışmaya başlayan Szalai'nin bugün yapılacak son idmandaki durumuna bakılacak. Macar oyuncu forma giyebilecek düzeyde gözükmezse İsmail Kartal'ın Gustavo'yu savunmaya çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Kartal bu durumda Tisserand ile Brezilyalı'yı beraber oynatmayı düşünüyor. Bu gerçekleşirse Gustavo'nun savunmaya geçmesiyle orta sahada doğacak boşluğun ise Jose Sosa ile doldurulması bekleniyor.

Arjantinli oyuncu böylelikle 11 maç sonra ilk 11'e dönmüş olacak. Öte yandan genç yıldız Arda Güler'in de kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giyemeyeceği belirtildi. Acıbadem Altunizade Hastanesinde dün çekilen MR’a göre Arda’da sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptandığı belirtildi.