Sivasspor karşılaşmasında galibiyet kadar sınırdaki yıldızların kart görmemesi de oldukça önemli. Kaptan Emre Belözoğlu, Vedat Muriç ve Serdar Aziz ceza sınırında. Bu üç isim kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde Sarı-Lacivertli takımı yalnız bırakacak. Stoper, orta saha ve forvetteki 3 kilit isimle özel olarak görüşen teknik direktör Ersun Yanal, maç boyunca dikkatli olmalarını ve Sivas deplasmanında kesinlikle hakemle diyaloğa girmemelerini istedi. Yanal, “Görülecek her kart, gelecek hafta bizi sıkıntıya sokar” dedi.

Herkese uyarı yapıldı

Uyarı sadece sınırdaki oyunculara gelmedi, kırmızı kart ihtimali de düşünülerek uyarı tüm futbolcularla paylaşıldı. Sivas ve Beşiktaş maçlarının ardından Fenerbahçe ilk yarının son maçında Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Hedef, 3’te 3 yapıp devreye lider girmek.

Sivasspor’da da 5 isim sınırda

16.30’da başlayacak zorlu 90 dakika öncesi Sivasspor’da da 5 isim kart sınırında. Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç, Fernando ve Fatih Aksoy gibi Yiğidolar’ın önemli isimleri, cezalı duruma düşebilir. Kırmızı-Beyazlı takımın teknik heyeti gerekli uyarıları yaparken, geniş bir kadrosu olmayan Sivasspor sınırdakilerde sorun yaşamak istemiyor. Öte yandan Sivasspor’da cezalı Hakan Arslan ve sakat Rybalka bugünkü maçta forma giyemeyecek.