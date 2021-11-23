Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray 'ı 2-1'lik skorla yenerek kötü gidişata dur dedi ve bir anda camianın havası değişti. Bu müthiş galibiyeti getiren isimlerin başında son dakika golünü atan Miguel Crespo, kurtarışları ile takımını oyunda tutan ve genç yaşına rağmen derbi atmosferini kaldıran Berke Özer, savunmanın vazgeçilmez ismi Min-Jae Kim geliyor.

Berke Özer rüyasını yaşıyor

Bırakın derbi tecrübesini, bu sezon sadece 5 resmi maçta görev yapmıştı. Ancak başta Altay Bayındır ve Pereira olmak üzere birçok kişi, Berke Özer’le özel olarak konuşup güven aşıladı. 21 yaşındaki file bekçisi de NEF Stadı’nda unutamayacağı bir gece yaşadı.

Berke, 3 kritik kurtarışla maça damgasını vuran isimlerden biri oldu. Genç kaleci, 90 dakikanın ardında nmutluluk gözyaşları dökerken arkadaşlarına, “Adeta bir rüyadayım” diyerek duygularını dile getirdi.





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Derbi kahramanı Atina'da yok

“Bu transfere ne gerek vardı”, “Fenerbahçe seviyesinde değil”... Miguel Crespo’nun Sarı-Lacivert macerası umduğu gibi başlamadı ve kısa sürede eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ancak Portekizli orta saha oyuncusu, Galatasaray karşısında galibiyeti getiren füzesiyle adını Fenerbahçe tarihine yazdırmayı başardı. Crespo’nun tek üzüntüsü, adı UEFA listesinde yer almadığı için kritik Olympiakos deplasmanında takımını yalnız bırakacak olması.

Min-Jae Kim kusursuz oynadı

2 topu çizgiden çıkarttı, 6 atak uzaklaştırdı, 4 pas arası yaptı... Min-jae Kim, geldiği günden bu yana ilk kez 4’lü savunmada görev yaptı, ancak yine kusursuz bir performans sergiledi. Tisserand ile iyi bir uyum sağlayan Güney Koreli yıldız, özellikle çizgiden çıkarttığı iki topla, en az gol atan Mesut ve Crespo kadar galibiyette pay sahibi oldu. Mücadelenin ardından tüm takım ve Vitor Pereira, 24 yaşındaki stoperi özel olarak tebrik etti.







