Sarı-Lacivertliler, milli arada 5 günlük izin yapmanın keyfini sürdü. Fenerbahçe , ülke milli takımlarına giden oyuncularının büyük bir kısmının dönüşü ile birlikte Beşiktaş derbisinin çalışmalarını hızlandıracak. Portekizli teknik adam Jesus, Türk Milli Takımı'ndan dönecek olan oyuncularını motive edecek. Sakat oyunculardan Emre Mor takıma katılırken, King'in de bugünkü çalışmada yer alması bekleniyor.

En az 7-8 farklı oyuncu!

Fenerbahçe, Kasım ayında başlayacak olan Dünya Futbol Şampiyonası'na kadar oynayacağı 7 Lig, 4 Avrupa maçına moralli çıkmak için Beşiktaş derbisini mutlak kazanmak istiyor. Teknik direktör JorgeJesus, Kasım ayı ortasına kadar oynanacak 11 maçın final havasında geçeceğini ısrarla futbolcularına anlatıyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu süreçte eldeki geniş kadroyu sezon başında olduğu gibi rotasyonlu olarak kullanıp, her maça en az 7-8 farklı oyuncu ile çıkması bekleniyor