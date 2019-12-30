Süper Lig’de 17. hafta mücadelesinde dün akşam Çaykur Rizespor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini Deniz Türüç ve Jailson’un attığı gollerle 2-1’lik skorla devirmeyi başardı. Mücadeleye hızlı başlayan Kanarya, 13. dakikada Deniz Türüç’ün attığı şık golle öne geçti. Ev sahibi ekip, 18’de Mohamed Abarhoun’la oyuna dengeyi getirdi. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlanırken Sarı-Lacivertliler’e galibiyeti getiren gol, 70. dakikada geldi. Takımın yıldız golcüsü Vedat Muriqi’nin gönderdiği topa ceza sahası dışından sert bir vuruş yapan Jailson, müthiş bir gol kaydetti ve Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren isim oldu.

Trabzonspor’la fark 1

Ligde bu sezon çıktığı son 4 deplasmanda 10 puanlık kayıp yaşayan Sarı-Lacivertliler, dış saha fobisini dün akşam Çaykur Rizespor deplasmanında bitirdi... Kanarya, Rize engelini 2-1’lik skorla geçip ilk yarının son maçını 3 puanla kapattı. Ersun Yanal’ın öğrencileri, Rizespor karşısında aldığı galibiyetle ilk yarıyı 31 puanla tamamladı. Kanarya, lider Sivasspor’un 6 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor. Ek olarak Fenerbahçe, üçüncü Trabzonspor’un 1 ve ikinci Başakşehir’in de 2 puan gerisinde bulunuyor.

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