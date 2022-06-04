Jorge Jesus’un gelmesinin ardından artık taraftarın gözü yapılacak transferlere çevrildi. Yönetim, Portekizli teknik adamın eline iddialı ve güçlü bir kadro vermek için kolları sıvadı. En çok merak edilen konulardan biri, yeni sezonda Fenerbahçe ’nin golcüsünün kim olacağı. Adaylar arasında birçok isim vardı. Bunlara yeni ancak tanıdık bir oyuncu daha eklendi: Moussa Dembele... Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Fransız yıldız için çok uğraşmış, oyuncuyla büyük ölçüde el sıkışılmıştı. Lyon ile bir türlü anlaşma sağlanamayınca bu transfer gerçekleşmedi. Fransa’dan gelen haberler, yönetimi yeniden alarma geçirdi.

Jesus’tan yeşil ışık

Lyon, Arsenal’le sözleşmesi biten eski yıldızı Alexandre Lacazette ile her konuda anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki oyuncunun gelişiyle birlikte Dembele’ye, “İstersen ayrılabilirsin” mesajı gönderildi. Fenerbahçe Yönetimi, 25 yaşındaki forvet için araştırmalara başladı. Jorge Jesus’un da Dembele ismine yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in hedefi, golcü adaylarıyla ilgili çalışmaları yapıp, en uygun isim için seçimi Jesus’a bırakmak.