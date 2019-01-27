Necil Ülgen ne demişti?

Taraftarın büyük umudu Ali Koç, tarihi bir farkla seçimi kazandığında bahar havası yaratmıştı. Ancak Fenerbahçe, geçen 7 aylık süreçte en kötü senaryou düşünenlerin bile aklına gelmeyecek bir duruma geldi. Ali Bey, dev camiayı bu yönetim ile götüremeyeceğini görebilmiş midir bilmiyorum ama tribünden sesler yükselmeden, yönetimi değiştirmek zorunda. Bu başarısızlık artık yeni bir güvenoyu gerektirir.

Bu haberi de okudularBu başarısızlık güvenoyu gerektirir

Düzelmesi sürpriz (Mehmet Demirkol)

Dünyanın en iyi yönetilen ve en değerli kulübü Manchester United’ın Alex Ferguson sonrası bocalayışına bakınca 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemi sonrası bir yalpalama yaşanmasının doğal olduğunu anlayabilirsiniz. Terk edilen yanlışı doğrusuyla bir yönetimkültürü.. Ve geriye United’daki gibi de bir metot bir şablon kalmış değil. Tabii Fenerbahçe artık yalpalamayı geçti. Yokuş aşağı giden freni patlamış bir kamyon gibi. Ersun Yanal hamlesi hiçbir işe yaramadı. Bunu söylemek acı verici ama bundan sonra Fenerbahçe’nin düzelmesi sürpriz. Artık geriye kalan tek hamle orta sahanın ortasını değiştirmek. Eldeki bir çok oyuncuyu yok kabul etmek.

Kriz masası gerek

Şu anda bir seçimden ziyade bir kriz masasına ihtiyaç var. Futbol kimin elindeyse - profesyonel ya da gönüllü - destek almalılar ya da değiştirilmeliler. Ali Koç’un kendisine itiraz eden yöneticilere ihtiyacı var. Kendi profesyonelleri bunu yapamıyor. Önce kriz yönetimi. Sezon bittikten sonra zaten her şeyi yeniden kurmak gerekecek.

İsimler tutmadı (Serkan Akcan)

Fenerbahçe’de başarı kriteri genelde şampiyonluktur. Ama Ali Koç’un 20 yıllık Aziz Yıldırım iktidarına karşı galip gelmesi sadece futbol takımının şampiyon olamamasına bağlanamaz. Fakat böylesi tarihi bir başarısızlığın ardından güvenoyu genelde camiaları rahatlatır. Ali Koç’un güvenoyu alacağına şüphe yok. Camiada büyük bir kredisi var. Koç’un seçildiği dönemde kafasındaki model, Fenerbahçe camiasının büyük bir bölümünün düşündükleriyle aynıydı.

Yapmaya çalıştı...

Herkes değişim bekliyordu, o da bunu yapmaya çalıştı. Fakat hem sportif direktör hem de hoca konusunda duvara çarptı. Sistem doğru, modern ve medeni görünüyor fakat isimler tutmadı. Sadece güvenoyu yetmez, futbol şubesiyle ilgili kararlar alması da gerekebilir.