Fenerbahçe'de defansa ilk aday Walter Kannemann!

Fenerbahçe, Gremio’da forma giyen Arjantinli stoper Walter Kannemann için devreye girdi. Brezilya kulübü 27 yaşındaki oyuncuya 5 milyon euro bedel biçti.

25 Aralık 2018, Salı 07:55
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Fenerbahçe'de defansa ilk aday Walter Kannemann!

Fenerbahçe'de stoper pozisyonu için Walter Kannemann gündeme geldi. 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçen yönetim pazarlıklara başladı. 

Skrtel’in yanına iyi bir futbolcu almak isteyen sarı-lacivertliler, Gremiolu oyuncuyu kadroya katmak istiyor. 2016 yazında Gremio’ya transfer olan futbolcu, Brezilya’nın en beğenilen savunmacılarından birisi. Sol ayaklı stoperin takımıyla 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 

Kannemann’ın bir diğer ciddi talibi ise ülkesi Arjantin’den Independiente. Brezilya basınına göre 5 milyon euroyu gözden çıkaran kulüp, başarılı savunmacıyı kadrosuna katabilecek.

Kaynak: Star

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