Fenerbahçe santrfor bölgesi için Max Kruse transferinde sona yaklaştı. Oyuncu ile 2.5 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı, Alman golcünün gelecek sezon Fenerbahçe forması giyeceği kaydedildi.

Bu gelişmenin ardından kulübe sürpriz bir forvet önerisi geldi. Menajerler, Liverpool ile sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge'in yıllık maaş talebinin 3 milyon Euro olduğunu, bunun karşılanması durumunda Türkiye'de forma giymeye sıcak baktığını ilettiler.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyla ilgili henüz bir adım atmadı. Ancak 29 yaşındaki golcünün yıllık maaş talebini düşürmesi durumunda harekete geçilebileceği ifade edildi.

(Sabah)