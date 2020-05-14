Sarı-Lacivertliler, koronavirüs salgınından en çok etkilenen kulüplerden biri. Basketbol şubesiyle başlayan kabus, futbolcu Max Kruse’ye virüs bulaşmasıyla devam etmişti. Tam her şey düzeldi derken, Samandıra’daki iki çalışanda birer hafta arayla koronavirüs tespit edildi. Dün bir kötü haber daha geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinin yaptırdığı testlerin sonuçlarına göre bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Adı açıklanmayan yönetici evinde karantinaya alındı. Bu yöneticiye önümüzdeki günlerde ikinci kez test yapılacağı öğrenildi.