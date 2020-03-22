Fenerbahçe Beko’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-Lacivertli kulüp dün açıklama yapıp bazı oyuncu ve idarecilerde virüs şüphesi olduğunu belirtti. Fenerbahçeli oyuncuların 28 Şubat’ta deplasmanda seyircili bir şekilde oynanan Valencia maçı dönüşü rahatsızlanmaya başladıkları öğrenildi.

Güçlü bünyeleri nedeniyle belirti vermedi!

Sporcuların güçlü bünyeleri nedeniyleçok fazla hastalık belirtisi göstermemesi, panik havasına neden olmadı. Ama geçtiğimiz günlerde bir idarecinin gittiği hastanede gözlem altına alınmasının ardından yapılan kontrollerde 4 sporcunun yanı sıra idari ve teknik kadrodan da 4 kişide koronavirüsü saptandı. Hastanede bulunan idarecinin sağlık durumunun iyi olduğu, kontrol amaçlı tedavisine devam edildiği öğrenildi. Ayrıca yabancı oyunculardan birinin kız arkadaşında da virüs tespit edildi. Oyuncunun, kız arkadaşından virüs kaptığı tahmin ediliyor.

Oyuncu sayısı 2’ye düştü

Başkan Ali Koç dün tüm takıma test yaptırdı. Özel bir hastaneye bireysel olarak giden oyunculara Çin’den yeni getirilen ve sonucun 15 dakikada belli olduğu ‘test kit’i uygulandı. İkinci testte 2 oyuncuda virüs saptandı. İdari ve teknik kadroda ise 4 isimde virüs çıktı. Fenerbahçe Kulübü,akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, “Gerekli tüm tahlil ve tetkikler yapılmış ve test için alınan numuneler Sağlık Bakanlığı’nın laboratuvarına gönderilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmede, şu an için hiçbir oyuncumuzda hastanede yatmalarını gerektirecek bir klinik tablo söz konusu değildir. Bir idari çalışanımız ise hastanede tedbir amaçlı kontrol altında tutulmaktadır. Takım oyuncularımız evde sosyal izolasyonla yakın takip edilmektedirler. Sağlık Bakanlığımız’dan gelecek test sonuçları sonrasında kamuoyuna yeni bir açıklama yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.