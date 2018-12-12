Fenerbahçe'de kötü sonuçların faturası Comolli'ye kesilse de Fransız çalıştırıcı görevine devam edecek. Ancak Comolli, kendi seçtiği oyuncuları değil takımın başına geçecek olan Ersun Yanal'ın belirleyeceği futbolculara imza attıracak. Başkan Ali Koç'un alınan sonuçlardan dolayı Comolli'yi sorumlu tutmasına karşın, kendisiyle çalışmaya devam edeceği öğrenilirken, transferde oyuncu tercihlerini takımın başına getireceği Ersun Yanal'ın yapmasına karar verdi.

YANAL BÖYLE İSTEDİ

Yanal'ın Başkan Koç'a, "Comolli ile birlikte çalışırım ancak sistemime uygun futbolcuları ben belirlemek isterim" dediği öğrenildi.

Kaynak: Takvim