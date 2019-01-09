Başkan Ali Koç’un seçimi kazanmasının ardından Sportif Direktör olarak göreve getirdiği Damien Comolli için tehlike çanları çalmaya başladı. Yurt dışı transfer görüşmeleri için Türkiye dışında olduğu konuşulan ve Fenerbahçe’nin, Antalya kampında yer almayan Comolli’nin yetkilerinin, kısıtlanmaya başlandığı öğrenildi.

Phillip Cocu’yu sezon başında teknik direktörlüğe getiren, kurduğu takımın küme düşme hattına kadar gerilediği Comolli’ye, Koç’un eskisi kadar yetki vermeyeceği bildirildi. İlk olarak takımın kampına katılmayan Fransız futbol adamı, ikinci yarı itibariyle Samandıra Tesisleri’nden de uzak kalacak. Samandıra’da artık sorumluluk, daha önce de kulüpte İdari Menacer olarak çalışan ve teknik direktör Ersun Yanal’la birlikte tekrar aynı göreve getirilen Volkan Ballı’da olacak.

Dış transfere bakıyor

Yönetimle, teknik heyet ve futbolcular arasındaki köprüyü, Ballı kuracak. Kanarya ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan 46 yaşındaki Comolli’nin şu an, teknik direktör Yanal’ın raporu doğrultusunda dış transfer görüşmelerini sürdürdüğü konuşuluyor. 3 yıllık sözleşmesi bulunan Kanarya’nın sportif direktörünün, kendi isteğiyle sezon sonunda görevinden ayrılması beklenirken, bu sezon maaş olarak cebine ise 800 bin Euro (5 milyon TL) koyacak.