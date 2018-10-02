Phillip Cocu, gelirken takım sil baştan değişti. Geçen sezon yapılan her şey yanlış ve hiç doğru bir şey yokmuş gibi hareket edildi. Bu sebeple kaleden forvet pozisyonuna kadar köklü bir değişim yaşandı. Geçiş süreci zor, radikal ve keskin olunca sıkıntılar baş gösterdi. Kanarya’da çöküşün nedenleri 3 ana başlık altında toplandı. İşte Sarı-Lacivertlerdeki çöküşün sebepleri:

1-İDMAN SÜRELERİ KRİZ YARATTI

Sarı-Lacivertli futbolcuların Teknik Direktör Cocu’nun uyguladığı ağır idman programından oldukça rahatsız olduğu belirtildi. Hollandalı çalıştırıcının idmanlarının genel süresinin 2 saati aştığı belirtildi. Futbolcuların kendi aralarında yaptıkları toplantılar da “Böyle bir tempoya alışkın değiliz. Çok yıpranıyoruz. Sahada sonra yürüyecek halimiz kalmıyor” diyerek tepki gösterdikleri öğrenildi.

2-MAÇ TOPLANTILARI İPTAL EDİLDİ

Teknik Direktör Phillip Cocu’nun, maç öncesi yapılan analiz toplantılarını iptal ettiği belirtildi. Rakip ile ilgili bilgileri çok kısa bir şekilde takıma ilettiği vurgulandı. Takımla rakip hakkında yeterli bilgilerin paylaşılmadığı konusunda takım içinde ortak bir fikir bulunuyor. Taktiksel idmanlarda ciddi sorunların yaşandığı da öğrenildi.

3-TAKIMDA GRUPLAŞMALAR OLDU

Toplu takım yemeklerinin iptal edildiği de belirtildi. Futbolcuların tek tek yemeğe gittiği öğrenildi. Bu durumun takım içinde gruplaşmaya neden olduğu vurgulandı. Bu uygulamanın takım duygusunu tamamen ortadan kaldırdığı belirtildi. Comolli ve Cocu’nun Samandıra’daki eski personelde değişikliğe gitmesi takımın eski oyuncularının huzurlarının tamamen değişmesine neden oldu. Takım otobüs şoförü Cemal Karakış yemeklere dahil edilmedi.

Kaynak: Akşam