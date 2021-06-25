Fenerbahçe 'de çok konuşulan ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın "kabul edilmemesi gerekir" dediği tüzüğün 16. maddesi genel kurul üyeleri tarafından oy çokluğu ile kabul edildi.

16. MADDE NEDİR?

"Spor şubeleri ve ticari faaliyetlerin yeniden yapılanması hakkında yönetime yetki verilmesi. Satış, satın alma, birleşme, bölünme, tekstil dahil her türlü işlemin yapılması, şirket kurulması, yatırım ortaklarının kurulması, var olan şirketlere ortak olunması, her türlü gayrimenkul alımı yapılması/satılması, kulübe ait hisselerin satışı ve/veya geri alınması..."

16. MADDE İÇİN AZİZ YILDIRIM NE SÖYLEMİŞTİ?

Eski Başkan Aziz Yıldırım geçtiğimiz günlerde 16.madde için, "Bu maddelerde şirketi alıp devrediyor, ama soyut. Somut yok. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Burada bir rakam belli değil. 16. maddeyi çeksinler. Bu maddelerini güzelce anlatsınlar. Benim anlayacağım, herkesin anlayacağı şekilde. Öyle yapsınlar. Bir ay içinde genel kurul yapsınlar ve orada kabul edelim. Bunun arkasından kulübü de satıyoruz diyebilirler. 16. maddeye karşıyım" ifadelerini kullanmıştı.