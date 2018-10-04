Hollanda'dan bomba iddia... Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, bu sezon istediği sonuçları almayan ve tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan Fenerbahçe'yle ilgili, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.

Derksen, Fenerbahçeli bazı futbolcuların bilerek isteksiz olduğunu savunarak, "Maçları boykot eden, iyi maaşlı 6 futbolcu var. Bunlar sahada sadece numara yapıyor, işin kolayına kaçıyorlar" dedi. Derksen, Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili, "İyi bir kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Takvim