Fenerbahçe’nin Dinamo Zagreb ile oynadığı maçta Hollandalı teknik adam İslam Slimani’yi kulübeye çekti. İleri uçta Frey oynarken, Yassine Benzia da ilk 11’e geri döndü. Ayrıca ligde cezalı olan Jailson da forma şansı buldu. Koeman, pazartesi günü ligin flaş takımı Kasımpaşa ile oynanacak zorlu karşılaşmada yeniden değişime gitmeye hazırlanıyor. Cezalı Jailson’un yerine Mehmet Topal’a 11’deki yerini alacak. Koeman, Dinamo Zagreb önünde yine beklentilerin uzağında kalan Benzia’yı kulübeye çekmeyi planlıyor. Yeniden ift forvetli sisteme dönmeye hazırlanan tecrübeli çalıştırıcı, Frey-Slimani ikilisiyle gol arayacak. Bir başka değişim de savunmanın sağında yaşanabilir. Koeman, İsla’yı yedeğe çekip Şener'i 11'de görevlendirebilir.

"BİR SIKINTI MI VAR SLIMANİ?"

Koeman’ın Dinamo Zagreb maçında yedek bıraktığı Cezayirli futbolcuyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi. Hollandalı çalıştırıcı, öğrencisine, “Benim de kulübün de senden beklentilerin büyük ama bunlara karşılık vermekten uzaksın. Bir sorunun mu var? Eğer varsa birlikte çözelim. Takımın saha ihtiyacı var. Bu maçta yedek kalacaksın ama kısa sürede sana yeniden şans vereceğim. Umarım bu kez değerlendirirsin” dediği kaydedildi.