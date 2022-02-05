Sol bekte aradığı uyumu bulamayan F.Bahçe, bu açığı kapatmak için gözünü Serie A'ya çevirdi. Cagliari forması giyen Yunan sol bek Charalampos Lykogiannis için Kanarya bir hayli mesafe kat etti. Kariyerine Olympiakos'ta başlayan 1.90'lık sol bek, 22 Ocak 2018'de 2 milyon Euro bedelle Sturm Graz'dan Cagliari'ye transfer oldu. Bu sezon Cagliari'de 22 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gol ve asist katkısı sağlayamadı. İtalyan basını da Cagliari'nin sezon sonunda kontratı bitecek olan oyuncuyu göndermeye sıcak baktığını duyururken anlaşmanın yakın olduğunun altı çizildi. Lykogiannis'in F.Bahçe ile 2.5 yıllık anlaştığı ve kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

KANARYA'NIN KONUĞU BAŞAKŞEHIR

F.Bahçe bugün sahneye çıkıyor. Sezonun ilk yarısında 2-0 kaybettiği Başakşehir'i bu kez evinde konuk edecek Kanarya, son 3 maçında namağlup olarak sahaya çıkıyor. Emre Belözoğlu önderliğindeki Başakşehir'de ise uzun süren yenilmezlik döneminin ardından 2 haftada alınan iki mağlubiyeti unutturmak tek hedef. Kanarya, Başakşehir'i konuk ettiği son 12 lig maçında 10 kez zafere ulaşırken 1 mağlubiyet aldı

EFECAN KARACA'NIN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunan Efecan Karaca, kulübü Alanyaspor 'da kaldı. Sarı-lacivertlilerle anlaşmak üzere olan ancak çıkan pürüzler sonrası el sıkışamayan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun sezon sonu bitecek sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığı açıklandı.

GÜMÜŞKAYA GIRESUN'DA

F.Bahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusu Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'a kiralandı. Bu sezon F.Bahçe forması ile 18 maça çıkan ve 1 gol katkısı sağlayan sol kanat oyuncusu ile F.Bahçe 4 yıl kontrat uzatırken 6 aylığına Karadeniz ekibine gönderdi.

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Deneyimli oyuncu kariyerinde 6 kez Yunan Milli Takımı forması da giydi. (Sabah)