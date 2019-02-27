Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde U21 Takımın da katılımıyla gerçekleştirilen idman saat 11.00’da salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardında 2 gruba ayrıldı ve 5’e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Futbol A Takımı, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 28 Şubat Perşembe günü Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.