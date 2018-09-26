Fenerbahçe’de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor’la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

26 Eylül 2018, Çarşamba 15:31
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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde sarı-lacivertli futbolcuların bir günlük iznin ardından toplandığı belirtildi.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinin ilk 11’inde yer alan futbolcuların yenileme çalışması yaptığı idmana, diğer oyuncuların koşu ve dar alan pas organizasyonlarıyla başladığı ifade edildi.

Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

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