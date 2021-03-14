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Fenerbahçe'de Caner Erkin yedek bekledi

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu. Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı.

14 Mart 2021, Pazar 20:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Caner Erkin yedek bekledi

Fenerbahçe’nin futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu. Fenerbahçe’de disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışmasına karar verilen, bu nedenle Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Gençlerbirliği karşılaşmasında yedekler arasındaydı. Hafta için affedilen tecrübeli futbolcu, teknik direktör Erol Bulut’un görev vermesini bekledi.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra cezalı Enner Valencia da takımını yalnız bıraktı.

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