Kariyerinde CSKA Moskava, Galatasaray, Inter, Beşiktaş gibi büyük kulüplerde forma giyen Caner Erkin, başarılı performansının yanında gördüğü kartlar ve saha içinde yaşadığı tartışmalarla da dikkat çekiyor.

BULUT'UN DEĞİŞMEZ İSMİ

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı lacivertlilerde ikinci dönemini yaşayan Caner Erkin, Filip Novak'la girdiği forma mücadelesinden galip çıkarken Erol Bulut'un değişmez isimlerinden biri oldu.

Açtığı ortalarla rakip savunmacılara zor anlar yaşatan 32 yaşındaki sol bek, Fenerbahçe formasıyla yaptığı asistler kadar gördüğü kartlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

EN ÇOK ASİST YAPAN FUTBOLCU

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 23 maça çıkan tecrübeli yıldız, tam 6 asist yaparak Fenerbahçe'nin en çok asist yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. (Hürriyet)