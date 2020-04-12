Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesindeki mesajda, “Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu’yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Adını tarihimize altın harflerle yazan Fenerbahçemiz’in ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu’ya bir kez daha Allah’tan rahmet dileriz” denildi. ‘Sinyor’ lakaplı efsane isim, A Milli Takımımız’ın formasını hem basketbol hem de futbolda giyen ilk ve tek sporcu unvanına sahip.