Süper Lig 'in 26. haftasında konuk ettiği Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 'de Çağtay Kurukalıp, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen ve ilk kez Sarı Lacivertli formayı giyen 19 yaşındaki sol bek, hocası İsmail Kartal'a teşekkür etti, şu ifadeleri kullandı:

'Bugün benim hayallerim gerçek oldu'

''Duygularımı anlatamam. İlk 10-15 dakika heyecanlıydım ama ondan sonra rahatladım. Bir problem yoktu. Öncelikle bugün ilk 11’de oynama fırsatı veren İsmail hocama çok teşekkür ediyorum. Bugün, bana ve Arda’ya güvendi. Taraftarlarımız da Fenerbahçe’ye geldiğimden bugüne kadar bana çok destek verdiler. Bugün benim hayallerim gerçek oldu, bugün bu nasip oldu. Allah’ın izniyle galibiyet serimizi devam ettirip, güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum.''

'Taraftarlarımıza çok teşekkür ederim'

''Hafta içinde çok iyi çalıştık. Hatay gerçek anlamda iyi bir takım, iyi hücum oyuncularına sahipler ama biz iyi çalıştık ve bugün de kazanmayı bildik. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. Bizden desteklerini esirgemediler. İnşallah böyle devam eder.''