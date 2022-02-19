Takımdaki tek sol bek Filip Novak sakat, yerine oynayan Ferdi Kadıoğlu ise cezası nedeniyle Hatayspor karşısında takımını yalnız bırakacak. İsmail Kartal’ın, “Çağtay Kurukalıp 1 aydır bizle idmana çıkıyor. Hafta sonu sol bekte başlayabilir” sözleri, 19 yaşındaki futbolcuyu fazlasıyla heyecanlandırdı. Sezon başında Kasımpaşa’dan transfer edilen Çağtay, ligde sadece 5 maçta kadroya girdi ama süre alamadı. 19 yaşındaki oyuncu, U19 takımında se 11 karşılaşmaya çıktı.