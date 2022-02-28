Fenerbahçe 'nin genç sol beki Çağtay Kurukalıp, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Sarı-lacivertlilerin ligde son olarak oynadığı Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan, taraftar ve teknik heyetin beğenisini kazanan genç oyuncu, Slavia Prag karşısında ise forma giyememişti.

Sarı-lacivertlilerin sol bekleri Filip Novak ve Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlığında sol bekte oynaması beklenen Çağtay, yedek kulübesine çekilirken, Teknik Direktör Kartal o pozisyonda Attila Szalai'yi tercih etti.