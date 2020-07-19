Geçen sezon bir ara düşme hattına gerileyen ancak son haftalarda yaptığı çıkış ile 6.sırada sezonu kapatan Fenerbahçe, bu sezon da hüsran yaşadı. Son olarak derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Fenerbahçe, 6.sırada bulunan Alanyaspor'un son anda Denizlispor'u yenmesi ile birlikte bitime 1 hafta ilk 6 fırsatını kaçırdı. Fenerbahçe böylece gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybetti.

Trabzonspor'un olası bir cezası halinde dahi ligi 6.sırada bitirme fırsatını kaçıran sarı-lacivertli takım büyük hüsran yaşadı.





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