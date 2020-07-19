Fenerbahçe'de büyük şok! Geçen sezonun gerisinde ve Avrupa'da yok
Fenerbahçe derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 kaybederken 6.sırada bulunan Alanyaspor'un son anda Denizlispor'u yenmesi ile birlikte bitime 1 hafta ilk 6 fırsatını kaçırdı. Fenerbahçe böylece gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybetti. Trabzonspor'un olası bir cezası halinde dahi ligi 6.sırada bitirme fırsatını kaçıran sarı-lacivertli takım büyük hüsran yaşadı
Geçen sezon bir ara düşme hattına gerileyen ancak son haftalarda yaptığı çıkış ile 6.sırada sezonu kapatan Fenerbahçe, bu sezon da hüsran yaşadı. Son olarak derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Fenerbahçe, 6.sırada bulunan Alanyaspor'un son anda Denizlispor'u yenmesi ile birlikte bitime 1 hafta ilk 6 fırsatını kaçırdı. Fenerbahçe böylece gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybetti.
Trabzonspor'un olası bir cezası halinde dahi ligi 6.sırada bitirme fırsatını kaçıran sarı-lacivertli takım büyük hüsran yaşadı.