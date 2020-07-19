Fenerbahçe'de büyük şok! Geçen sezonun gerisinde ve Avrupa'da yok

Fenerbahçe derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 kaybederken 6.sırada bulunan Alanyaspor'un son anda Denizlispor'u yenmesi ile birlikte bitime 1 hafta ilk 6 fırsatını kaçırdı. Fenerbahçe böylece gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybetti. Trabzonspor'un olası bir cezası halinde dahi ligi 6.sırada bitirme fırsatını kaçıran sarı-lacivertli takım büyük hüsran yaşadı

19 Temmuz 2020, Pazar 23:44 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de büyük şok! Geçen sezonun gerisinde ve Avrupa'da yok

Geçen sezon bir ara düşme hattına gerileyen ancak son haftalarda yaptığı çıkış ile 6.sırada sezonu kapatan Fenerbahçe, bu sezon da hüsran yaşadı. Son olarak derbi maçta Beşiktaş'a 2-0 kaybeden Fenerbahçe, 6.sırada bulunan Alanyaspor'un son anda Denizlispor'u yenmesi ile birlikte bitime 1 hafta ilk 6 fırsatını kaçırdı. Fenerbahçe böylece gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma şansını kaybetti.

Trabzonspor'un olası bir cezası halinde dahi ligi 6.sırada bitirme fırsatını kaçıran sarı-lacivertli takım büyük hüsran yaşadı.

GÜNCEL PUAN DURUMU


İlgili Haberler
Ali Koç rekor kırdı! Üç puanlı sistemde ilk kez iki sezon ilk 5 dışı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...