Ara transfer döneminde kadronun eksiklerini tamamlamak isteyen Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitiyle sarsıldı. Ortaya çıkan tablo, Sarı-Lacivertliler'de büyük bir bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor.

MAAŞ YÜKÜ AĞIR

Fenerbahçe'nin 1 Kasım tarihinde KAP'a gönderdiği rakamlara göre futbolculara ödenen toplam maaş 59.6 milyon Euro (yaklaşık 393 milyon lira) seviyesinde.

ZAMAN ÇOK KISA!

Ancak TFF'nin açıkladığı harcama limiti ise 224 milyon lira. Yüzde 30'luk sapma limiti bile eklendiğinde rakam 292 milyon liraya çıkıyor. Eğer kısa sürede 101 milyon liralık açık kapanmazsa transfer yasağı ve puan silme cezalarının gelme tehlikesi yaşanacak.

TÜM GÖZLER ALİ KOÇ'TA

Açıklanan harcama limiti rakamları Başkan Ali Koç'u da büyük bir sıkıntıya sokmuş durumda... Koç'un ara transfer döneminin bitimine kadar nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu. Alınan bilgilere göre Başkan Koç, sponsorluk anlaşmaları için çok büyük bir çaba harcıyor.

AÇIKLAMA YAPACAK

Başkan Ali Koç'un harcama limiti ve kulübün mali olarak son durumu hakkında kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Takvim