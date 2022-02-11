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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Sarı lacivertliler hücumda perişan!

Hücum istatistikleri ile ligdeki 32 forvet arasında geride kalan Mergim Berisha, top kapma ve paslaşma istatistiklerinde ise zirvede yer alıyor.

11 Şubat 2022, Cuma 10:10 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı! Sarı lacivertliler hücumda perişan!

Kayserispor maçında kaçırdığı gol pozisyonlarıyla eleştirilen Fenerbahçe 'nin golcüsü Berisha'nın Comparisonator verilerine göre ligdeki istatistikleri şu şekilde;

- Maç başına çektiği 2.7 şut ile ligdeki 32 santrfor arasında 9. sırada. Maç başına verdiği 1 şut pasıyla da 5. sırada yer alıyor.

- Maç başına çektiği şut sayısına rağmen (2.7) bunların 0.8'inde isabet buldu. Maç başına ürettiği 0.29 gol beklentisi (xG) ile ligdeki 32 santrfor arasında 8. sırada yer aldı.

- Maç başına yaptığı 2.25 araya girme ile santraforlar arasında 3. sıradayken, maç başına yaptığı 0.8 rakip sahada top kazanım istatistiğiyle de santrfor arasında 5. sırada.

- Maç başına verdiği 0.9 başarılı anahtar pas ile ligdeki santraforlar arasında ilk sırada.

- Maç başına kazandığı 1.58 hava topu ile 32 santrfor arasında 26.sıradayken, 3.83 kazanılan ofansif bire birlerle ile ise ancak 29. olabildi.

BERISHA'NIN BONSERVİSİ 5 MİLYON EURO

Berisha'nın 2025 yılının Haziran ayına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre; F.Bahçe, Berisha'nın bonservisi için Salzburg'a 5 milyon euro ödedi.

23 yaşındaki forvetin yıllık ücreti ise 1.5 milyon euro. Berisha bu sezon 9'u ilk 11 olmak üzere ligde çıktığı 13 maçta 3 gol 1 asis yaptı. (Akşam)

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