Fenerbahçe ’de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Trabzonspor maçındaki hakem yönetimi sonrası sarı-lacivertli camia için Alanyaspor mücadelesi hedef maç haline gelmişti.

Başkan Ali Koç’un tepkisi ve çağrısı sonrası camia kenetlenmiş, Alanyaspor karşısında alınacak üç puana kilitlenmişti. Dernekler açıklama yapmış ve dört bir yandan maça gelmişti. Kadıköy’de etkili bir atmosfer oluştu. Trabzonspor maçının 23.dakikasında Kim’e çıkan kırmızı karta gönderme olarak Alanyaspor maçının aynı dakikasında reklam panolarında “Fener’le kimse başa çıkamaz” yazısı dikkat çekti. Takım da maçta etkili oynuyordu. İlk yarıyı adeta tek kale oynayan sarı-lacivertliler ikinci yarıya da baskılı başlamıştı.

Tebrik etti

Üretkenlik açısından aynı oranda başarı sağlanamamış olsa da galibiyet golünün geleceğine olan inanç tamdı. Alanyaspor bir hızlı hücum bir de duran toptan sonuca gitmeyi başardı.

Maçın ardından soyunma odasında üzüntü büyüktü. Futbolda bu tip maçlar olabileceği ifade edilse de Trabzonspor maçı sonrası havalimanına, dört bir yandan da Alanyaspor maçına gelen taraftara galibiyet verememenin üzüntüsü yaşandı.

Bu tip bir mağlubiyetin yanısıra üç maçtır takımın kazanamamış olması da ayrıca morali bozan bir başka unsur oldu.

Teknik direktör Vitor Pereira maçın ardından yaptığı konuşmada mücadeleden ve oyundan dolayı oyuncularını tebrik etti.

İstediklerinin büyük bölümünün sahaya yansıdığını ifade ederek bu şekilde devam ettikleri taktirde şampiyonluğa ulaşacaklarını vurguladı. (Skorer)