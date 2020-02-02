Fenerbahçe Süper Lig'in 20.hafta maçında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertli takım böylece son 3 sezonda yaşadığı "büyük maç" kazanamama sıkıntısı devam etti. Fenerbahçe ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile son 3 sezonda Süper Lig'de oynadığı 16 maçın sadece 2 tanesini kazanıp %12,5 oranda kalırken önceki 8 sezonda %50 kazanma oranı yakalamıştı.





Fenerbahçe 2009-10 sezonunda bu yana Süper Final maçları dahil 2017-18 sezonuna kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 54 lig maçına çıkmış 27 galibiyet alıp %50 kazanma oranı yakalarken 18 beraberlik 9 kez de mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe 2019-2020

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2018-2019

Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

Galatasaray 2-2 Fenerbahçe

Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor

Fenerbahçe 2017-2018

Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor

Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe

Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray





fanatik.com.tr / Tolga Kuru



