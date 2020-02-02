Fenerbahçe'de büyük değişim! Büyük maç kazanamıyor
Fenerbahçe deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 kaybetti ve son yıllarda yaşadığı "büyük maç" kazanamama sıkıntısı devam etti. Sarı-lacivertli takım son 3 sezonda Süper Lig'de 16 büyük maçın sadece 2 tanesini kazanıp %12,5 oranda kalırken önceki 8 sezonda %50 kazanma oranı yakalamıştı.
Fenerbahçe Süper Lig'in 20.hafta maçında deplasmanda oynadığı Trabzonspor maçını 2-1 kaybetti. Sarı-lacivertli takım böylece son 3 sezonda yaşadığı "büyük maç" kazanamama sıkıntısı devam etti. Fenerbahçe ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile son 3 sezonda Süper Lig'de oynadığı 16 maçın sadece 2 tanesini kazanıp %12,5 oranda kalırken önceki 8 sezonda %50 kazanma oranı yakalamıştı.
Fenerbahçe 2009-10 sezonunda bu yana Süper Final maçları dahil 2017-18 sezonuna kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile 54 lig maçına çıkmış 27 galibiyet alıp %50 kazanma oranı yakalarken 18 beraberlik 9 kez de mağlubiyet yaşamıştı.
Fenerbahçe 2019-2020
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2018-2019
Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 3-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
Fenerbahçe 2017-2018
Fenerbahçe 2-2 Trabzonspor
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe
Beşiktaş 3-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
fanatik.com.tr / Tolga Kuru