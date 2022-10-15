Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki büyük çıkışının da mimarlarından. Süper Lig 'de takımını zirveye oynatan Portekizli çalıştırıcı, Avrupa serüveninde de taraftarın beklentisini karşıladı.

Sezona 107. sıradan başlayan Kanarya, Şampiyonlar Ligi'ne katılamasa da Avrupa Ligi performansı ile bunu telafi etti. Bitime 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyen Jesus'un talebeleri, 37 basamak birden yükselip 70. sıraya yerleşti. (Sabah)